Der Ausbau der Corona-Testmöglichkeiten im Kreis Rendsburg-Eckernförde hat an Fahrt aufgenommen. Bis zum 1. April wurden laut Kreisverwaltung bereits 36 Stationen eingerichtet, die meisten bei Ärzten oder in Apotheken sowie mit Unterstützung des DRK. Test-Angebote gibt es auch vor und an Ostern.