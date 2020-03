Bordesholmer Tafel stoppt Ausgabe

Bordesholm

Für die wöchentliche Ausgabe am Freitag hatte das Tafelteam um Leiterin Beate Kälbert ein neues Ausgabesystem ersonnen. Zum Schutz vor einer Ansteckung wurden in der Einrichtung am Lüttparten Tragetaschen, die aus der Konkursmasse von Air Berlin stammen, mit Lebensmitteln vorgepackt. Die Empfänger standen draußen an und wurden von Tafelhelfern auf Abstand gehalten. Einzeln traten die Bedürftigen vor und griffen sich jeweils eine gepackte Tasche.

Mitarbeiter sollen geschützt werden

„Das neue System hat sehr gut funktioniert“, teilte Beate Kälbert nach der Ausgabe mit. Dennoch beschloss die aus 30 ehrenamtlichen Helfern bestehende Tafel im Anschluss, ihren Einsatz vorerst zu beenden. Zum einen sollen die durchweg älteren Mitarbeiter geschützt werden. Zum anderen gibt es für die Tafel kaum noch frische Ware – es fehlten unter anderem Brot, Molkereiprodukte, Obst und Gemüse.

Menschenansammlungen lassen sich kaum verhindern

Die Tafel will aber auch keine Menschenansammlungen mehr produzieren. „Jede Tafelausgabe führt in der Wartezeit genau dazu, auch wenn wir es noch so gut organisieren“, machte die Tafelleiterin klar. Die in kirchlicher Trägerschaft stehende Einrichtung sieht sich in der Verantwortung der Gesellschaft gegenüber und will in Sachen Coronavirus ihren Teil zur Eindämmung und Unterbrechung von Ansteckungsketten beitragen. Voraussichtlich bis Ostern stoppt die Bordesholmer Tafel ihre Aktivitäten. „Wir haben uns schweren Herzens zu diesem Schritt entschlossen“, so Beate Kälbert.

