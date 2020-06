Himbeerhof hat neuen Pächter

Bovenau

„Wir wollen an Bewährtem festhalten, aber auch frische Ideen einbringen“, sagte Pächter Lars Dieckmann. Corona erschwere die Situation momentan erheblich. So ist der Hofladen zwar geöffnet, aber es gelten darin die Abstandsregelungen. Dafür gibt es nicht nur Erdbeeren, sondern auch Eier, Spargel und andere Produkte von regionalen Erzeugern. Die Erdbeerfelder sind für Selbstpflücker offen, aber Torten und Kuchen gibt es zurzeit nur außer Haus - stückweise zum Mitnehmen. Bei ganzen Torten oder Kuchen ist eine Vorbestellung nötig. Nach der Übernahme wurde der Festsaal in den vergangenen Monaten renoviert. Beispielsweise wurde ein neuer Tresen eingebaut. Eine Vermietung ist aber erst wieder möglich, wenn die Lockerungen der Landesregierung es erlauben.

Planung für den Weihnachtsmarkt laufen bereits

Ein Publikumsmagnet in den vergangenen Jahren war der große Weihnachtsmarkt auf dem Gut. Dieser musste im vergangenen Dezember ausfallen. An der Veranstaltungen will das neue Team festhalten. "Natürlich wollen wir auch wieder den Weihnachtsmarkt stattfinden lassen", meinte Mitarbeiterin Aenne Krey. Dieser erfreue sich seit Jahren großer Beliebtheit. „Die Planungen dafür laufen bereits.“

Neuer Pächter verfügt über langjährige Erfahrung als Betriebsleiter

Landwirt Lars Dieckmann sagt, dass er eine neue Herausforderung gesucht habe. Erste Berührungspunkte hatte er auf dem elterlichen Hof in Embühren. Ein Betrieb mit Ackerbau, Bullenmast und Biogas. Nach der Landwirtschaftsschule arbeite er außerdem 15 Jahre als Betriebsleiter.

Auch wenn das Gut Steinwehr erst seit 1983 den Ruf des „ Himbeerhofs“ hat. So gibt es den Gutshof bereits deutlich länger. Die Anlage ist über 250 Jahre alt, hat sich über die Jahre immer verändert. 1958 erwarb der Hamburger Kaufmann und Reeder Ernst Komrowski den Gutshof, seitdem ist die Anlage im Familienbesitz. Die ursprüngliche Anlage war deutlich größer als heute. Durch die Entstehung von Schleswig-Holstein- und später den Nord-Ostsee-Kanal wurden Ländereien an den Staat verkauft. Heute gehören rund 150 Hektar zum Gutshof.

