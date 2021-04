Das Stöbern in diesen Büchern macht Appetit auf mehr: Annegret und Michael Thiemann sind historische Kochbücher in die Hände gefallen, die Einblick in die schleswig-holsteinische Küche und Haushaltstipps aus dem 19. Jahrhunderts geben. Daraus soll durch Unterstützer ein modernes Kochbuch werden.