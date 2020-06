Ilona und Jürgen Schwarz bieten auf ihrem Grundstück an der Straße Fuchsschwanz in Schönbek einen besonderen Hingucker. Auf der Obstwiese stehen vier sogenannte Heureuter – über zwei Meter hohe Holzgestelle, auf denen wie in der vorindustriellen Landwirtschaft Gras getrocknet wird.