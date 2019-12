In Bossee ist fast alles handgemacht

Westensee

Organisatorin Dora von Bülow rechnet mit etwa 2000 Besuchern pro Tag. Zwei Parkplätze stehen zur Verfügung, einer direkt am Gut, einer an den Tannenbaumkulturen. Die Kutschen, die Besucher dorthin bringen, fahren dieses Jahr erstmals nicht auf der Straße zu den Tannenbäumen, sondern über das Gelände. Davon soll auch die im vergangenen Jahr angespannte Verkehrssituation vor Ort profitieren.

Suche nach dem passenden Baum für das Weihnachtsfest

„Wir haben zwei Tannenbaumkulturen zur Auswahl“, sagt Dora von Bülow. Die Bäume der kleineren ragen bis zu 1,70 Meter aus dem Boden heraus. Viele Gäste zelebrierten die Wahl des passenden Weihnachtsbaums, sagt von Bülow. „Die suchen den ganzen Tag und gehen dann selbst mit der Säge ran.“ Wer Hilfe braucht, bekommt beim Absägen Hilfe von den Gutsmitarbeitern.

Viele neue Aussteller mit dabei, natürlich in mittelalterlichem Kostüm

23 neue Aussteller im Vergleich zum Vorjahr bauen ihren Stand im Kuhstall oder auf dem Gutsgelände auf. „Einige langjährige Aussteller haben aufgehört. Ich hatte so viele Bewerbungen, am liebsten hätte ich sie alle genommen“, sagt von Bülow, die aber klare Regeln hat. „Nur was handgemacht ist, passt hierher. Und alle Aussteller müssen ein mittelalterliches Kostüm tragen.“

Aussteller schätzen Ambiente auf Gut Bossee

Ihren entsprechenden Mantel hat Ausstellerin Maren Schlüter am Freitagmittag schon bereit gelegt. Sie baut ihren Stand mit Textilschmuck auf. „Das Verkleiden und das Rahmenprogramm ist schon das Besondere hier. Es ist nicht einfach nur ein Markt“, sagt die Rendsburgerin. So sieht es auch Robert Schild aus Felde. An seinem Stand gibt es handgemachte Hüte und Kappen. „Das Ambiente ist jedes Jahr wieder schön, das Publikum nett. Es ist nicht zu voll. Uns gefällt es hier immer“, sagt Schild, der mit seiner Ware an beiden Adventswochenenden im Kuhstall steht.

Auch Verpflegung ist handgemacht

Neben dem Handwerk ist auch die Verpflegung auf dem Weihnachtsmarkt selbstgemacht. Der Punsch wird nach altem Familienrezept gebraut, die Rezepturen für die Wildspezialitäten wie Wildbratwurst oder Wildschweinsleberkäse sind selbst entwickelt. Und der Apfelsaft wird aus Äpfeln aus dem alten Gutsobstgarten gemostet.

Rahmenprogramm mit Jagbogenschießen oder Falknerei-Vorführung

Neu mit dabei beim alljährlichen Rahmenprogramm sind die Jagdhornbläser aus Bovenau. Große und kleine Gäste können sich zudem im Jagdbogenschießen ausprobieren, auf Islandpferden reiten oder der Vorführung einer Falknerei zusehen.

Spendensammlung geht an Verein "Trauernde Kinder Schleswig-Holstein "

Der Historische Weihnachtsmarkt auf Gut Bossee hat an den Sonnabenden 14. und 21. sowie an den Sonntagen 15. und 22. jeweils von 11 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Parken kostet 2 Euro. Die Spendensammlung während des Weihnachtsmarktes geht in diesem Jahr an den Verein „Trauernde Kinder Schleswig-Holstein“.

