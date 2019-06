Nortorf

Wegen Hitezschäden auf der Fahrbahn wurde die Landesstraße 125 von Nortorf nach Bargstedt im Bereich Bargstedter Moor für den Verkehr gesperrt. Die Sperrung trat bereits am Dienstag in Kraft, teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr am Mittwoch mit. Die Behörde nannte in einer Presseerklärung Sicherheitsgründe.

Weitere Hitzeschäden nicht ausgeschlossen

Am Mittwochabend wurde die L125 für den Verkehr wieder freigeben. Die Straßenmeisterei habe den gelösten Bitumen mit Sand gebunden „und so eine kurzfristige Lösung herbeigeführt“, teilte der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein ( LBV.SH) am Mittwoch mit. Da weitere Hitzeschäden nicht ausgeschlossen seien, werde die Straßenmeisterei den Straßenabschnitt täglich kontrollieren.

Sanierung der L 125 in zwei Jahren

Die Landesstraße 125 gilt als eine der schlechtesten in Schleswig-Holstein. Erst vor wenigen Tagen ließ der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr kaputte Stellen in der Fahrbahn ausbessern. Die Behörde will das Straßenstück durchs Bargstedter Moor in zwei Jahren von Grund auf sanieren.

Hans-Jürgen Jensen/dpa