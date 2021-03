Rendsburg

Wie das Wasser- und Schifffahrtsamt Kiel Holtenau (WSA) mitteilt, erhält die neue Fahrbühne für die Rendsburger Schwebefähre in diesen Tagen ihren Korrosionsschutzanstrich im Design der alten Schwebefähre. Nachdem die Stahlkonstruktion der Fahrbühne Mitte Februar aus der Fertigungshalle in Brake an der Unterweser bugsiert wurde, ist sie an einem neuen Arbeitsplatz nun mit einem Arbeitsgerüst umgeben. "Durch eine äußere Einhausung ist ein staubdichter Arbeitsraum entstanden, in dem die Korrosionsschutzarbeiten ohne Beeinträchtigung der Umwelt erfolgen können", teilt das WSA mit.

Die Farbe muss haften

Die intensive Staubentwicklung während der Strahlarbeiten zur Entrostung und Säuberung der Konstruktionsoberfläche bleibe so im geschlossenen Raum gefangen. Die Einhausung ermöglicht es außerdem, den Arbeitsraum zu klimatisieren. Gerade in der kalten und feuchten Jahreszeit müsse der Arbeitsraum beheizt werden, damit die neue Farbe haftet. „Eine Taupunktunterschreitung muss unbedingt vermieden werden. Auf feuchten Oberflächen halten die Schutzanstriche nicht“, so das WSA.

Drei weitere Anstriche sollen folgen

Anfang dieses Monats erfolgten die Abnahme der gestrahlten Stahlkonstruktion und die Freigabe zur Beschichtung. Aktuell bekommt die Fahrbühne ihren ersten Grundanstrich sowie den sogenannten Kantenschutz, teilt das WSA mit. Drei weitere Anstriche müssen dann noch folgen. Nach Fertigstellung der Lackierarbeiten soll die Fahrbühne ausgerüstet werden. Zu den Ein- und Anbauten gehören Bühnen und Treppen sowie die elektrische Verkabelung und die Ausrüstung mit Schaltschränken, Decksbeleuchtung, Positionslichtern, Ampeln, Lautsprechern und Rettungsringen.

Der Fahrwagen entsteht

Parallel zu den Arbeiten an der Fahrbühne sind in der Werkhalle in Brake die Schlosser- und Schweißarbeiten an den einzelnen Baugruppen des Fahrwagens gestartet. Dieser wird später an der Unterseite der Hochbrücke über den Kanal pendeln und die Fahrbühne an Stahlseilen tragen. Nach der Fertigstellung wird auch diese Konstruktion lackiert.

Laut WSA halten alle Beteiligten derzeit weiterhin an dem Ziel fest, die neue Schwebefähre im Sommer in Betrieb zu nehmen. Unter anderem wegen der Corona-Pandemie wurde die für vergangenes Jahr geplante Fertigstellung verschoben. Der Neubau wurde nötig, nachdem das Rendsburger Wahrzeichen im Januar 2016 mit einem Frachter kollidiert war.