Schierensee: Markttage in Corona-Zeiten

Schierensee

Die Klappen des Wagens sind schon geöffnet, Lukas Schmidt vom Hof Sophienlust räumt Milch, Quark und Butter an ihre Plätze. Daneben werden Obst und Gemüse in Kisten angerichtet. Auch Säfte hat er dabei, zwei Kisten transportiert er vor den Verkaufsanhänger, mit dem er die „ Markttage“ auf dem Bolzplatz in Schierensee beliefert.

Abstand wird auf dem Bolzplatz gehalten

Kaum ist das große Gespann vorgefahren, kommen auch die ersten Besucher um die Ecke. Platz, um in Corona-Zeiten genügend Sicherheitsabstand zu halten, ist auf dem Bolzplatz am Feuerwehrgerätehaus genug. Vorbildlich wahren die Schierenseer Distanz. „Geschnackt werden kann ja auch mit Abstand sehr gut“, sagt Sigrid Rosenberger mit einem Lächeln.

Die Idee kam von den Betreibern des benachbarten Hofs Sophienlust. „Wir mussten unsere Märkte beispielsweise an der Waldorfschule in Kiel einstellen, da haben wir einfach mal bei der Gemeinde nachgefragt“, erinnert sich Schmidt.

Auf dem kurzen Dienstweg sei mit Bürgermeister Manfred Kaiser alles besprochen worden. „Der Spielplatz darf ja auch nicht mehr genutzt werden, sodass unser Verkaufswagen hier gut stehen kann“, freut sich Schmidt, der dann auch keine Zeit zum Plaudern mehr hat – der Andrang ist groß.

Zu den ersten Kunden gehört Jessica Lucyga, die mit Sohn Samy unterwegs ist. „Eine Gurke, Möhren und Tomaten, das brauche ich“, erklärt sie, während der Sechsjährige die anderen Waren inspiziert. Ein Dinkelbrot kommt auch noch dazu. Jessica Lucyga freut sich, dass es zweimal pro Woche die Möglichkeit gibt, direkt im Dorf einzukaufen. „Wir sind zwar sonst auch Kunden auf Hof Sophienlust, aber so ist es noch schöner“, gesteht sie. „Man kommt raus, muss kein Auto nehmen und hat ein gutes Gefühl, weil man nicht in einem Laden drängeln muss.“

Ähnliche Argumente hat Sigrid Rosenberger parat. Bei ihr wandern neben Avocado und Zucchini auch Dinkelbrötchen in den Einkaufskorb. „Das frische Gemüse, der Austausch: Es macht Spaß, hier einzukaufen. Vielleicht wäre es ja eine Option, den Markt nach der Corona-Krise bestehen zu lassen“, hofft die Schierenseerin. „Das wäre nachmittags doch toll.“

Das Angebot ist reichhaltig und gesund

Hartmut Fillbrandt hat sich ebenfalls angestellt, er hat von zu Hause einen Zettel mit den Einkaufswünschen mit bekommen. „Radieschen, Porree, Tomaten und Elstar-Äpfel“, zählt er auf. „Ach ja, Quark, Vollkornbrot und Milch brauche ich auch noch.“ Nach und nach füllen sich die Leinenbeutel des Seniors. „Der große Vorteil ist, dass es gesunde Ökowaren sind. Wir sind dort im Hofladen sonst auch Kunden“, betont Fillbrandt, bevor er seine Einkäufe nach Hause trägt.

Ob der Markt auch nach Corona existieren wird, steht allerdings noch nicht fest. „Eigentlich haben wir ja sonst beispielsweise feste Marktzeiten an der Waldorfschule in Kiel. Aber wenn die Nachfrage so groß bleibt, kann man sicher drüber nachdenken“, erklärt Lukas Schmidt vom Hof Sophienlust, bevor er die nächste Ware für einen Kunden abwiegt. Denn der Markt, der montags und freitags jeweils von 15.30 bis 17.30 Uhr alles anbietet, was man in Schierensee zum Leben braucht, ist gut besucht – auf Abstand natürlich.

