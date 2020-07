Endlich geht es los: Am Freitag, 10. Juli, lädt das Team der Hofstube vom Gut Blockshagen in Mielkendorf zur ersten Veranstaltung. Auf der Speisekarte steht "Mittelalterlicher Hofschmaus". Doch das ist nicht alles: Die Ritter sind los auf dem hübschen Gut, es werden Schwertschaukämpfe präsentiert.

Von Sorka Eixmann