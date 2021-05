Hohenwestedt

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wurde bereits am vergangenen Sonnabend, 15. Mai, gegen 11.20 Uhr eine Spaziergängerin in Hohenwestedt Opfer eines unbekannten Schützen. Die 44-Jährige war den Angaben zufolge mit ihren Hunden in der Parkanlage an der Parkstraße spazieren, als sie einen Schuss hörte und kurz darauf Schmerzen an ihrem Kopf spürte.

Zu Hause stellte die Frau zusammen mit ihrem Mann fest, dass sie an der schmerzenden Stelle am Kopf blutete. Der Ehemann fand in der Wunde eine silberfarbene Kugel. Die Frau wurde daraufhin in der Rendsburger Imlandklinik behandelt.

Schuss aus einer Softair-Waffe in Hohenwestedt?

Nach jetzigem Stand der Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass die Kugel aus einer sogenannten Softair-Waffe verschossen wurde. Nach Auskunft von Polizeisprecher Sönke Petersen handelt es um einen Fall, der in dieser Form bisher einzigartig im Kreisgebiet ist.

Kriminalpolizei ermittelt

Die Kriminalpolizei in Rendsburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen: Wer hat am 15. Mai gegen 11.20 Uhr ebenfalls einen Schuss im Bereich der Parkstraße in Hohenwestedt gehört oder hat dort im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 04331/2080 entgegen.