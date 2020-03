Hohenweststedt

Auto weg, Fahrrad da: Am Wochenende traute ein Golf-Besitzer aus Hohenweststedt seinen Augen nicht, als nicht mehr sein VW in der Garage stand, sondern ein schwarz-blaues Herrenrad. Das teilte die zuständige Polizeidirektion Neumünster am Dienstag mit.

Lesen Sie auch:Mann rammt Verkehrszeichen und flüchtet

Die Polizei sucht nun nach Hinweisgebern, die das Fahrrad oder den Besitzer kennen. Ereignet hat sich der Diebstahl in der Straße Am Voßbarg in Hohenweststedt in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag (14./15. März).

Hinweise nimmt die Polizeistation Hohenweststedt oder die Kriminalpolizei Rendsburg entgegen.

Mehr aus Rendsburg lesen Sie hier.