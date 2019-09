Die Airbus-Tochter GFD will nach dem Abzug des Lufttransportgeschwaders 63 auf dem Flugplatz in Hohn bleiben. Die Gesellschaft für Flugdarstellung hat auf ihrem Gelände neben der Rollbahn 14 Learjets stationiert. Ihr Hauptauftraggeber ist die Bundeswehr. Die GFD feiert an diesem Donnerstag Jubiläum.