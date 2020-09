Hohn

Im großen Hangar des Fliegerhorst in Hohn sind die Umrisse der Transall mit der Nummer 5079 in diesen Tagen nur zu erkennen. Getragen von drei Stützen steht sie aufgebockt und eingerüstet in der Halle. Die Räder sind demontiert, die beiden großen Propeller liegen auf Gestellen neben der Maschine. Durch das Gerüst ist das Wappen des LTG 63 mit seinem Wappentier – einer Arbeitsbiene – zu erkennen. Ruhig und konzentriert arbeiten die Männer in ihren olivgrünen Overalls auf den Tragflächen, am Fahrwerk, unter der Heckklappe und im Cockpit. Sie wissen, was zu tun ist. „Es ist das letzte mal, dass wir eine Transall C-160 zur sogenannten HPO bei uns haben“, sagt Luftwaffen-Sprecher Alexander Peters. „Dieser Check ist alle 900 Flugstunden oder spätestens alle 18 Monate fällig.“

Bis zu 40 Techniker

Hauptfeldwebel Kai Müller ist der Dock-Chef und hat in den kommenden Wochen das Kommando über das Team im Hangar. Bis zu 40 Techniker, Hydrauliker, Elektriker Mechaniker und Triebwerker legen das Flugzeug auseinander, prüfen die Ersatzteile und bauen die Maschine wieder zusammen. „Die Transall ist einfach ein tolles Flugzeug“, sagt er. „Die Technik ist robust und wird hauptsächlich noch mechanisch bedient. Das ist anders als bei den modernen Flugzeugen.“

Wüstensand an der Maschine

Eine besondere Herausforderung diesmal: Mehrere Kilogramm feinster Wüstensand haben sich überall auf und in der Maschine festgesetzt. Eine feine Schicht überzieht die olivgrüne Lackierung und auch in den Triebwerken und in der Mechanik hat sich ein Teil der nigerianischen Wüste ausgebreitet. Denn: Zuletzt war die Maschine dort auf dem Luftwaffenstützpunkt Niamey im Einsatz. „Wenn sich der feine Sand in die Hydraulik und das Gestänge für die Leitwerke festsetzt, kann das schnell Probleme geben“, sagt Peters. Deswegen ist einer der Hauptaufgaben der Soldaten an der Transall diesmal das Putzen.

Ersatzteile sind kein Problem

Die Beschaffung von Ersatzteilen ist trotz des Alters der Maschine kein Problem. Dadurch, dass die Bundeswehr in den vergangenen Jahren einen Großteil der Transall ausgemustert hat, sind die Ersatzteillager in Hohn gut gefüllt. Von den ehemaligen Luftwaffen-Standorten des Flugzeugs in Wunstorf bei Hannover und in Landsberg am Lech sind die Maschinen schon abgezogen. In wenigen Monaten folgt dann auch Hohn und wird parallel zu einer zivilen Nutzung auch als Ausweich- und Ersatz-Landeplatz mit einer Rumpfmannschaft der Luftwaffe in Betrieb bleiben.

Am Himmel über Rendsburg

13 480 Flugstunden hat die letzte ihrer Art auf dem Buckel, 1971 nahm die Luftwaffe sie als eine der jüngsten dieses Typs in Betrieb. Mit ihren Schwesterflugzeugen gehörte sie zum Himmel über Rendsburg, flog Einsätze in allen Kontinenten, einschließlich der Arktis. „Wir zerlegen dieses Flugzeug auf jeden Fall mit einem weinenden Auge“, sagt Stabsunteroffizier Tobias König, der seit vielen Jahren als Triebwerker und Metaller an den Maschinen arbeitet. „Es ist die letzte ihrer Art und was wir gelernt haben, wird es dann nicht mehr geben.“

Tag der Bundeswehr am 12. Juni

Wer noch einmal einen Blick auf und in eines der Arbeitstiere werfen möchte, hat beim Tag der Bundeswehr am 12. Juni kommenden Jahres die Gelegenheit. Dann wollen sich die Soldaten des Lufttransportgeschwaders mit einem bunten Programm von den Menschen in Schleswig-Holstein verabschieden.

