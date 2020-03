Hohner Harde: Corona-Infizierter verstößt gegen Quarantäne-Auflagen

Rendsburg

Der Mann, der in einem Ort im Amt Hohner Harde lebt, befindet sich seit Mitte März in häuslicher Quarantäne, weil er aus einem Corona-Risikogebiet nach Hause zurückgekehrt war und am Freitag positiv getestet wurde. Damit ist klar, dass der Mann an Covid-19 leidet.

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde teilte am Montag mit, dass er "nach derzeitigem Kenntnisstand mit mehreren Personen Kontakt hatte und sich darüber hinaus an öffentlichen Orten aufgehalten hat".

Hinweise aus Rendsburger Gesundheitsamt

Laut Martin Kruse, Leiter der Ordnungsbehörde, sei der Mann dem Gesundheitsamt nach einer Kontaktfeldanalyse eines anderen Corona-Verdachtsfalls aufgefallen. "So kam heraus, dass er zu einem Zeitpunkt Kontakt zu anderen gehabt hat, zu dem er das wegen seiner Quarantäne nicht haben konnte", sagte Kruse.

Derzeit sei nur ein Fall bekannt, in dem der Mann seine Wohnung verlassen hat. Die Kreisverwaltung ermittle nun, ob er öfter gegen die Allgemeinverfügung für Reiserückkehrer verstoßen hat.

Wie viele Menschen hat der Erkrankte getroffen?

Wie viele Menschen der Erkrankte während des Quarantäne-Verstoßes getroffen hat, ist noch nicht klar. Bislang seien "weniger als zehn" ermittelt worden, so Martin Kruse. Die Prüfung sei aber noch nicht abgeschlossen.

Mit einer Umfeldanalyse werde etwa noch geklärt, ob Quarantäne für weitere Kontaktpersonen des Mannes angeordnet werden müsse. Ein Corona-Test werde erst dann vorgenommen, wenn jemand Symptome zeige.

Was droht bei Verstoß gegen Quarantäne-Auflage?

Je nach Schwere des Verstoßes blüht dem Mann aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde nun eine Strafe von bis zu 25.000 Euro. Die Höhe hängt laut Kruse unter anderem davon ab, zu wie vielen Menschen er in Kontakt stand und wie oft er gegen die Quarantäne-Anordnung verstoßen hat.

Sollte sich herausstellen, dass er seine Wohnung trotz der Allgemeinverfügung vorsätzlich verlassen und dabei das Coronavirus auf andere Menschen übertragen hat, wird das Vergehen als Straftat gewertet. Damit ist eine Strafe von zwei bis zu fünf Jahren Gefängnis möglich, teilte der Kreis Rendsburg-Eckernförde mit.

Quarantäne-Verstoß kein Einzelfall in der Corona-Krise

Der Fall des Mannes aus der Hohner Harde soll nicht der erste sein, seitdem der Kreis Rendsburg-Eckernförde per Allgemeinverfügungen Quarantäne für Reiserückkehrer aus Risikogebieten sowie aus Österreich, der Schweiz und Spanien angeordnet hat.

"Das ist kein Einzelfall, wir haben bereits weitere Hinweise erhalten", sagte Kruse. Aber bislang seien die Hinweise noch nicht so konkret gewesen. Der Fall aus der Hohner Harde sei deshalb der erste, bei dem ein Verfahren eingeleitet wurde.

Wie viele Ermittlungen derzeit geführt werden, konnte er nicht sagen, die Zahl ändere sich ständig. Die Hinweise kommen Kruse zufolge nicht nur aus dem eigenen Gesundheitsamt, sondern auch von Bürgern.

Kreis Rendsburg-Eckernförde ermittelt in mehreren Fällen

Allen werde nachgegangen, Polizei oder Staatsanwaltschaft mussten bislang noch nicht eingeschaltet werden. "Wir achten darauf, dass unsere Regeln eingehalten werden, weil Verstöße weitreichende Folgen haben können", sagte Martin Kruse mit Blick auf die Allgemeinverfügungen des Kreises in der Corona-Krise.

Es reiche in der derzeitigen Situation nicht aus, dass Verstöße nur abgestellt werden. Vielmehr brauche es einer Verfolgung im straf- und ordnungsrechtlichen Sinne.

"Gleichzeitig appellieren wir an alle, schon allein aus Sorgfaltspflichten für die Allgemeinheit, sich an entsprechend auferlegte Quarantänen strikt zu halten." Derzeit befinden sich 612 Menschen im Kreis Rendsburg-Eckernförde in häuslicher Isolation

