Kein Jäger, aber Sammler: Strände und Meeresküsten gehören zu den bevorzugten Orten von Holger Maas, denn dort wird er fündig. "Es begann in einem Dänemark-Urlaub", erinnert sich der 60-Jährige.

Treibholz bildet die Basis für Ideen

"Bei einem Spaziergang am Strand mit meiner Ehefrau Sybille haben wir tolle Treibholzstücke entdeckt. Einen Teil haben wir dann sogar liegengelassen, weil es zu schwer war", erinnert sich Holger Maas. Aber: "Irgendwie ließ mich das Stück nicht los und am nächsten Morgen habe ich es dann doch noch geholt." Und so kehrte Maas mit vielen Ideen im Kopf und Treibholz im Gepäck zurück nach Kronshagen.

Neben kreativen Ideen braucht er vor allem Zeit. "Das Holz wird gesäubert und dann muss es trocknen, sehr lange trocknen." Aus seinen Fundstücken werden am Ende kunstvoll gestaltete Fische mit schillernden Flossen und naturgetreuen Formen. "Ich habe eine Idee, eine Vorstellung, was aus einem Stück entstehen soll", erklärt er sein Vorgehen. "Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, im Holz ein Lebewesen zu sehen, dass es auch gibt", fügt er noch hinzu.

Fischarten werden zu Kunstwerken

Also stehen in seinem kleinen Showroom diverse Fischarten als Kunstwerke in den Regalen, aber auch andere Meeresbewohner wie Robben oder Krebse. Kreativität ist etwas, was Maas schon immer hatte. Seit rund 30 Jahren ist er als Gestalter für visuelles Marketing tätig. Farben und Formen gehören genau wie Ästhetik zu seiner täglichen Arbeit - und damit auch zu seiner Leidenschaft.

Und wie kam er zu dem Namen manumare? "Das ist die Kombination aus dem lateinischen Wort manus für Hand und mare für Meer, damit mache ich deutlich, worum es bei meinen Objekten geht: Die Naturkraft des Meeres und individuelles Handwerk treffen aufeinander und bilden eine Einheit, wenn das Objekt fertig ist."

Handwerk trifft auf Meer

Dabei steht auch das Handwerk im Mittelpunkt, Feilen und Dengeln sind einige der Arbeitsschritte, mit denen Maas seinen Objekten die Form gibt, die vor seinem virtuellen Auge längst entstanden ist. "Manchmal muss ich mir auch Unterstützung beispielsweise von einem Steinmetz holen, damit große Löcher zur Stabilisierung in einen Stein gearbeitet werden", führt Maas weiter aus.

Am Ende wird aus dem "manumaren" Objekt ein maritimes Kunstwerk, "Es sind alles Unikate, die aus verschiedenen Materialien eine neue, ausdrucksstarke Einheit bilden", so Holger Maas.

