Am 4. Mai 1921 gründeten August und Lida Schröder einen Betrieb in Kleinflintbek, damals als Schmiede. Inzwischen führt Holger Schröder "Schröders Kleinmotoren Shop" in dritter Generation, das Angebot hat sich grundlegend verändert, genau wie der Standort. Die Freude an der Arbeit ist geblieben.