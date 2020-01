Büdelsdorf

Der Vorfall ereignete sich am Freitag an der Ecke Hollingstraße / Kaiserstraße gegen 8.30 Uhr, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Radfahrer fuhr auf der Kaiserstraße in Richtung Parkallee und benutzte dazu den in Fahrtrichtung linken Gehweg, welcher für Radfahrer freigegeben ist. Dann soll sich aus der Hollingstraße Richtung Hollerstraße ein dunkler Audi (A4 oder A6) genähert und den Radfahrer übersehen haben.

Der Autofahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Der junge Radfahrer wurde vorsorglich mit dem Rettungswagen in die Imlandklinik gebracht.

Die Polizei in Büdelsdorf sucht Unfallzeugen. Hinweise nimmt sie unter der Rufnummer 04331 / 440 105 entgegen.

