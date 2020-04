Klinik-Brustzentrum erneut zertifiziert

Rendsburg/Neumünster.

Im HBZ haben sich vier eigenständige Brustzentren des Landes in Rendsburg, Neumünster, Itzehoe und Heide mit dem Ziel zusammengeschlossen, Brustkrebspatientinnen nach neuesten medizinischen Erkenntnissen ganzheitlich, wohnortnah und individuell versorgen zu können. Zum 15. Mal in Folge wurde die Auszeichnung an das Brustzentrum vergeben.

Turmorkonferenzen der vier Kliniken

„Die gemeinsame Abstimmung und individuelle Festlegung jeder einzelnen Therapie in unserer Tumorkonferenz, an der alle vier Kliniken teilnehmen, führt zu einem sehr hohen und aktuellen Niveau der Behandlungsempfehlungen, das sonst in einer hierarchischen Entscheidung durch einen Chefarzt vielleicht nicht so optimal erreicht werden könnte“, erklärte Professor Oliver Behrens, Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe an der Imland Klinik Rendsburg und Geschäftsführer des HBZ, den Erfolg. „Unsere Patientinnen profitieren also von einer über das normale Maß hinausgehenden Entscheidungsfindung zur richtigen Therapie.“

Chefarzt dankte den Mitarbeitern

In der Beurteilung sei in diesem Jahr besonders hervorgehoben worden, dass es keine einzige Abweichung gab und das HBZ damit ein sehr erfolgreich arbeitendes, über vier Standorte organisiertes und seit vielen Jahren etabliertes Brustzentrum sei. „All das haben wir nur dank unserer gemeinsamen Arbeit, unserer guten Organisation und Abstimmung der vier Standorte erreichen können“, betonte Professor Behrens. „Ich bin sehr stolz auf alle Mitarbeiter und freue mich, den Patientinnen solch eine hohe Qualität der Behandlung anbieten zu können. Es hat sich ausgezahlt, dass wir 2005 die Idee hatten, uns den anspruchsvollen Vorgaben einer Zertifizierung zu stellen!“

