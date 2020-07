Kronshagen

Bevor in Coronazeiten die Signale Grün für das 22. Holzbauprojekt im Ferienspaß der Gemeinde Kronshagen zeigten, mussten so einige Weichen gestellt werden. „Vor allem die Abstandsregeln haben uns vor große Herausforderungen gestellt“, sagt Uli Limper vom Haus der Jugend, das die Idee entwickelt und das Konzept erarbeitet hat. Dass Kronshagens verrückte Bimmelbahn überhaupt entstehen konnte, verdankt sie einer Änderung der Coronaanordnungen. Gruppen mit 15 Leuten dürfen auch ohne Mund-Nasen-Schutz miteinander arbeiten.

Trotz Corona wird gebaut

Kurzerhand wurde der Bauplatz auf der Fußsteigkoppel mit Flatterband zweigeteilt. „Das gibt uns die Möglichkeit in zwei Gruppen zu arbeiten und täglich 26 Kindern das Mitmachen zu ermöglichen“, sagt Limper. Die Gruppen werden jeweils von zwei Mitarbeitern vom Haus der Jugend betreut. „Normalerweise gibt es hier viel mehr Betreuer, und auch Eltern sind aktiv dabei.“ In diesem Jahr habe man aber darauf verzichtet, um möglichst viele Plätze für die Kinder zu haben.

Gemeinsam Sägen und Hämmern

Die genießen die Arbeit auf der Großbaustelle. Mia (9) sägt mit dem Fuchsschwanz ein Brett zurecht, auf dessen Ende sich Anne (7) und Lisa (9) gesetzt haben, um es zu fixieren. Alles muss genau passen, damit nicht nur die Lok, sondern auch die fünf Waggons entstehen können. Ein Regenschauer hält die Baumeister nicht ab. „Da arbeiten wir weiter“, sagt Lisa. Nur gemalt werde dann nicht, weil die Farben nicht nass werden dürften. Am Montag zur Halbzeit war schon gut zu erkennen, was die Kinder bauen. „Unsere Lok hat schon Räder“, sagt Jona (7), während er Wohnwagen ein Treppenpodest in Weiß anstreicht.

Ein Zirkuswaggon mit Giraffenausguck

Patrick (15) hilft seinem Bruder Tristan (6) beim Nägeleinschlagen. „Es ist gar nicht so einfach, dass man die Nägel nicht krumm haut“, sagt der Jüngere. Neben einem Schlafwagen und einem Terrassenwaggon ist auch der Tierwaggon schon fast fertig. „Da soll die große Giraffe rein und aus dem Dach herausgucken“, verrät ein Kind. Giraffenkopf und Hals sind aus Pappmaché gebastelt und trocknen am Zaun, bevor sie angemalt werden können.

Landespräventionsrat fördert das Projekt

Auf der Wiese ist viel Gewusel. Täglich wird hier von 11 bis 17 Uhr gearbeitet. „Man sieht den Kindern an, wie viel Spaß es ihnen macht und wie wichtig es besonders in diesem Jahr ist, dass wir das machen können“, sagt Limper. „3000 Euro investiert der Rat für Kriminalitätsverhütung (RfK) in das Projekt, die Hälfte wird vom Landespräventionsrat gefördert“, erklärt Bernd Ufer. Der RfK kümmert sich jedes Jahr darum, dass das nötige Material bereitsteht und die Baustelle abgesichert ist.

Nach dem Bau kommt der Abriss

Am Freitag endet das Holzbauprojekt. Zeit, die Ergebnisse anzuschauen, bleibt wenig. Um 17 Uhr verlassen die Kinder den Bauplatz und eine Stunde später kommt schon der Abrisstrupp vom Jugendbauernhof, der Holz abholt und in eigenen Projekten wiederverwertet. Was zählt, ist der Spaß am Bauen und den hatten die Kinder, das war ihnen anzusehen, allemal.

