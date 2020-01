Holzdohlen für die Jugendarbeit verkauft

Bordesholm

Vor knapp zwei Jahren hat ein Organisationskreis um das Gemeindemitglied Christoph Fischer verschiedene Aktionen gestartet, um die hauptamtliche Jugendarbeitsstelle zu retten. Das Vorhaben glückte: Zwar wurde der Umfang der Stelle um vier auf 15 Stunden reduziert. Dafür konnte der Vertrag von Mitarbeiterin Christin Doeppner-Drews um drei Jahre verlängert werden. Jetzt kommen auf den Arbeitsvertrag noch zwei weitere Jahre obendrauf.

Holzdohle nach Bornholm verkauft

Einen besonderen Beitrag zu der Rettungsaktion lieferte Matthias von Reimersdahl: Der Bordesholmer Hobbyschnitzer schuf aus vier abgestorbenen Ästen der Gerichtslinde eine Reihe von Dohlen, die für insgesamt 670 Euro verkauft wurden. Einer der hölzernen Vögel, die alle einen Namen erhielten, ziert jetzt sogar ein Haus auf Bornholm. „Dohlen gehören zu den klügsten Tieren. Die wissen, wie wichtig die Nachwuchsarbeit mit Kindern ist“, erklärte von Reimersdahl, selbst Vater einer zehnjährigen Tochter.

Den Löwenanteil für die Stellenfinanzierung liefern rund 50 Kirchenfreunde, die Daueraufträge eingerichtet haben. „Das sind unsere stillen Spender, die unsere Kinder- und Jugendarbeit so großartig und nachhaltig fördern“, freute sich Pastor Thomas Engel. Die Unterstützungsaktionen gehen aber weiter. So wurde gerade die 1000. Streichholzschachtel bunt bemalt. Für 1 Euro können sie in der Klosterkirche erworben werden. Im Herbst ist erneut ein Flohmarkt geplant. „Dann wird auch der Pastor wieder für eine Stunde versteigert, das war bei der Premiere eine lustige Aktion“, sagt Christoph Fischer.

