Der ehemalige Mönchstunnel in der Klostermauer am Klosterstift in Bordesholm ist um eine Attraktion reicher: Hinter Gittern ist dort eine gut zwei Meter hohe Holzskulptur aufgestellt worden. "Lastenträger" heißt das Werk, das Patienten mit psychischen Erkranken in den 1990er-Jahren kreiert hatten.