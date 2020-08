Rendsburg

Weg vom Geschäftsreisenden, hin zum Tagestouristen: Der Unternehmer Stefan Blau hält an seinen Plänen fest, am Rendsburger Obereiderhafen einen Hotelkomplex zu bauen. Das unterstrich der 63-Jährige am Dienstag Abend im städtischen Bauausschuss. Allerdings habe die Corona-Pandemie dazu geführt, dass die ursprünglichen Pläne überarbeitet werden müssten. Dadurch verschiebe sich auch der Zeitplan. Konkretes dazu wollte Blau mit den Politikern jedoch im nichtöffentlichen Teil des Treffens besprechen.

Blau hält am Projekt fest

In der Vergangenheit waren in der Stadt immer wieder Stimmen laut geworden, die das größte städtebauliche Projekt der jüngeren Stadtgeschichte mit einem Volumen von etwa 35 bis 40 Millionen Euro in Frage stellen. „Ich will und werde dieses Projekt realisieren“, sagte Stefan Blau vor der Ausschusssitzung im Gespräch mit KN-online. Jetzt müsse allerdings zunächst die Ist-Situation am Hotelmarkt betrachtet werden. Die Corona-Krise habe die Branche völlig durcheinandergebracht. Banken seien kaum noch bereit, Geld in Hotels mit dem Schwerpunkt auf Geschäftsreisenden, so wie Blau es mit dem Rendsburger Projekt vorhatte, zu investieren. „So etwas läuft vielleicht noch in der Nähe einer Messe oder am Flughafen“, sagt Blau. Zudem hätten viele große Unternehmen ihre geschäftlichen Treffen gestrichen und setzten auf virtuelle Konferenzen.

Anzeige

Eigene Brauerei geplant

Für das Rendsburger Hotelprojekt bedeute dies, dass andere Schwerpunkte in den Fokus rücken. So soll das Hotel künftig vor allem Tagesgäste und Kurzzeit-Touristen beherbergen. Stefan Blau spricht von einem „maritimen Erlebnis-Gastro-Bereich“ und hat neue Visualisierungen anfertigen lassen, die er gestern erstmals der Öffentlichkeit vorstellte. Dazu gebe es bereits fortgeschrittene Ideen, wie man künftig sehr viele Touristen nach Rendsburg bringen könne, verriet der Unternehmer. Auch mit Investoren und potenziellen Betreibern im Gastronomie-Bereich sehr er in engen Gesprächen. Statt einer Voll-Gastronomie soll es eher eine Gastro-Meile geben, unter anderem mit eigener Brauerei. Auch die Zahl der Zimmer soll den neuen Plänen nach auf etwa 140 steigen, da ein Teil der geplanten Konferenzräume gestrichen werden.

Weitere KN+ Artikel

Keine Mikro-Apartments

Ursprüngliche geplante Mikro-Apartments am südlichen Ende des etwa 16.000 Quadratmeter großen Areals wurden aus der Planung gestrichen. Diese seien auch rechtlich schwierig, da die Flächen nicht für dauerhaftes Wohnen genutzt werden dürften. Neben dem Hotel soll jetzt auch eine Art Aus- und Weiterbildungszentrum für maritime Bio-Ökonomie entstehen. Dazu liefen bereits erste Gespräche. Blau denkt dabei unter anderem an einen Bereich für Start-ups aus maritimen Branchen. „Wir brauchen einen Innovationsraum für neue Bio-Ökonomie“, unterstreicht er.

Neue Konzepte

In der Corona-Pandemie, die der Hotelbranche insgesamt sehr zugesetzt habe, sieht Stefan Blau auch Chancen. „Uns ist es möglich, jetzt ein völlig neues Hotel zu planen, welches konzeptionell zum Beispiel auf einen Lockdown vorbereitet ist. Dazu gehört es, über neue Belüftungskonzepte und neue Wegkonzepte nachzudenken“, so der Unternehmer.

Keine konkreten Termine

Über die zeitlichen Verzögerungen und die neuen Terminpläne müsse nun mit den Vertretern der Stadt gesprochen werden. Ursprünglich sollten die Bauarbeiten im kommenden Jahr beginnen und etwa anderthalb Jahre andauern. „Jetzt konkrete Termine zu nennen wäre angesichts der Tatsache, dass überall viele Hotels ums Überleben kämpfen, unseriös“, so Blau.

Mehr aus der Region erfahren Sie hier.