Grünes Licht für Kronshagener Sportler

Wie viele Kinder kommen zum Training? Wie kann die Abstandsregel eingehalten werden? Wie sieht der Plan bei Verletzungen aus? Welche Regeln gibt es zur Gruppenbildung beim Ballsport? Mit diesen und weiteren Fragen mussten sich die Trainer beim TSV Kronshagen vor dem Neustart ihrer Mannschaften auseinandersetzen. Am vergangenen Freitag hatte die Gemeinde die Außensportanlagen in Absprache mit dem Verein wieder freigegeben.

Man habe sich darauf verständigt, der TSVK-Geschäftsstelle und den Sparten die Verantwortung für Hygienekonzepte zu übertragen, sagte Bürgermeister Ingo Sander ( CDU). Am Wochenende habe bereits reger Betrieb auf den Anlagen geherrscht - jedoch stets mit dem nötigen Abstand, ergänzte der Verwaltungschef.

Orientierung an Leitlinien der Fachverbände und des DOSB

Dass die ersten Aktiven bereits am vergangenen Freitag loslegen konnten, beruhte auf der guten Vorbereitung. Iris Fehrle von der Geschäftsstelle hatte im Vorfeld eine Kontrollliste zur Einhaltung der Corona-Regeln erstellt und sich dabei an Leitlinien der einzelnen Sportfachverbände und des Deutschen Olympischen Sportbunds ( DOSB) orientiert. „Anhand dieser Punkte musste dann jeder Trainer für seine Mannschaft ein Hygienekonzept erstellen“, sagt Fehrle. Und so war die Kreativität jedes Übungsleiters gefordert – ob Gymnastik oder Fußball, ob Kinder oder Erwachsene.

Beim Einradfahren bringt nun jedes Kind sein eigenes Rad mit, gefahren wird auf der Laufbahn, da die Sporthallen noch gesperrt sind, berichtet Jörg Schacht von der Geschäftsstelle. Pilates-Kurse, die Judoka oder auch Handballer starten zunächst unter freiem Himmel, erarbeiten aber auch ein Konzept für die Halle – in der Hoffnung, dass auch dort bald wieder Sport möglich ist. Der 18. Mai gilt als möglicher Termin. Die Details seien aber noch nicht spruchreif, sagt TSVK-Vorsitzender Peter Rinio.

Sportler wollen schnell loslegen, sobald es grünes Licht gibt

Dass die Sportler so schnell wie möglich loslegen wollen, sobald sie grünes Licht bekommen, hat sich bei der Freigabe der Außenanlagen gezeigt. „Viele waren vorbereitet und hätten am liebsten noch früher angefangen“, sagt Fehrle. Nach der Zustimmung der Gemeinde habe man die einzelnen Konzepte „schnell bearbeitet“, da viele Sportler das vergangene Wochenende nach der wochenlangen Auszeit bereits nutzen wollten, ergänzt Schacht. Die meisten Vereinsmitglieder hätten sich in der Corona-Pause geduldig gezeigt. In Relation zu den knapp 3500 Mitgliedern habe es nur vereinzelte Beschwerden über zu zahlende Mitgliedsbeiträge bei ausbleibendem Sportangebot gegeben. „Die Leute sehen sich dann als Kunden und nicht als Mitglieder und Teil des Vereins“, sagt Schacht.

