Bordesholm

Im Klosterstift am See in Bordesholm leben 92 Senioren. Wegen der Corona-Pandemie gilt immer noch ein Betretungsverbot, denn die Bewohner zählen zur Risikogruppe. Besuchern ist der Zutritt nach den Lockerungen aber mit einem Termin möglich. "Es dürfen aber nur zwei Personen pro Stunde in die Einrichtung. Schon rein rechnerisch ist es nicht möglich, dass jeder Bewohner einmal pro Woche Besuch bekommt" erklärte Leiter Dominik Zett.

Shutdown war für viele bedrückend

Der Diakon bedankte sich beim Unternehmen für die Spende. Wenn Zett an den Shutdown im März zurückdenkt, betont er: "Für viele hier war es sehr bedrückend, keine Angehörigen oder Verwandten mehr empfangen zu dürfen." Persönlicher Kontakt sei wichtig. Tablets böten aber die Chance, diese schwierige Situation zumindest etwas zu überbrücken.

Jugendtreff Bordesholm verlieh Tablets ans Klosterstift

Die Einrichtung des Landesvereins für Innere Mission hatte bereits ein Tablet mit SIM-Karte selbst gekauft. "Das wird von Bewohnern auch gut genutzt." Der Jugendtreff in Bordesholm, der ja auch geschlossen hatte, stellte der Pflegeeinrichtung übrigens seine fünf Geräte leihweise zur Verfügung. "Die müssen wird jetzt aber wieder zurückgeben", so Zett. Mit den beiden neuen Geräten sei man für die Zukunft gut gerüstet. "Vor allem, wenn es zu einem weiteren Shutdown kommt."

Immer mehr Senioren sind mit Smartphone vertraut

Inge Pauer (84), Bewohnerin und Heimbeirätin, hat bislang noch nie per Video telefoniert. Sie hat großes Interesse daran, aber sie muss vorher einen Kurs besuchen. Das wird aber hausintern geregelt, sagte Gisela Patelczyk von der Pflegebetreuung zu. "Das Skypen ist für viele noch etwas gewöhnungsbedürftig", hat Pauer aus dem Kreis der Bewohner vernommen. Laut Zett haben aber immer mehr Senioren ein Smartphone. "Über WhatsApp können sie vor allem am Leben der Enkel teilhaben."

93 Einrichtungen erhalten Geräte

Im Radio und Fernsehen hat das IT-Unternehmen "vOffice" die Spende von 400 Geräten angekündigt. Die Diakonie gehörte zu den ersten, die sich gemeldet hatten. "Und wir freuen uns total, dass wir 200 Tablets bekommen", so Diakonie-Sprecherin Nicole Richter. Auf 93 Einrichtungen werden die Geräte verteilt. "Als wir die Anfrage bekamen, war die erste Intention: Das klingt gut, da wird Hilfe in Zeiten von Social-Distancing gebraucht", so Veit Schröder, Spenden-Organisator von der Firma "vOffice". Insgesamt beträgt das Volumen 50 000 Euro.

Tablets wurden seniorengerecht eingestellt

"Wir sind als IT-Betrieb Ausstatter für Ferienhausagenturen. Die Tablets waren eigentlich als digitale Gästemappen für die Wohnungen gedacht", so Schröder. Da die Branche wegen der Corona-Krise keine Gäste empfangen hatte, habe sich der Geschäftsführer Jens Hoff zur Spende entschlossen. Nach Dienst seien die Geräte von den Mitarbeitern seniorengerecht vorbereitet worden. "Große Darstellung der Apps, lange Displayzeit. Und Skype wurde vorinstalliert", zählte er auf. Die anderen 200 Geräte zum Einkaufspreis von 135 Euro gehen an diverse soziale Einrichtungen in Norddeutschland.

