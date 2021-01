Der nächste Fall: Schon wieder landete Müll in der Natur. Am Wochenende wurden am Parkstreifen auf dem Weg zum Kanal und den Spülfeldern in Felde 25 Autoreifen und zwei Kühlschränke abgeladen. Schon vor wenigen Tagen wurden mehre Lkw-Ladungen Bauschutt abgekippt.