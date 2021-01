Fotos von illegal abgekipptem Bauschutt am Straßenrand und in Grüncontainern sorgen in sozialen Medien für Empörung. Eine generelle Zunahme an Mülldelikten stellt der Umwelttrupp vom Kreis Rendsburg-Eckernförde nicht fest. Im Amt Nortorfer nahmen sie während der Lockdowns zu.