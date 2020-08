Achterwehr/Melsdorf/Bredenbe

Dass die gelben Telefonzellen aus dem Straßenbild verschwunden sind, daran hat man sich längst gewöhnt. Hier und da dienen die ausgesonderten Kabinen noch als Büchertauschplätze in den Gemeinden. An vielen Orten wurden die Telefonzellen durch sogenannte Basistelefone ersetzt. Die Apparate sind auf einer Stele montiert, stehen im Freien und benötigen, anders als eine Telefonzelle, keine eigene Stromversorgung, sind also im Unterhalt deutlich billiger.

Telefone in Melsdorf , Achterwehr und Bredenbek verschwinden

Telefonieren kann man entweder mit speziellen Telefonkarten, mit seiner Kreditkarte oder auf Kosten des Angerufenen, als sogenanntes R-Gespräch. Davon mache, so die Telekom, im Amt Achterwehr aber niemand mehr Gebrauch.

Seit Jahren würden die drei letzten Standorte in Achterwehr an der Dorfstraße 10, in Melsdorf am Dorfplatz 2 und in Bredenbek am Bredenhuus einen Umsatz von kontinuierlich null Euro im Monat machen. Das sei ein Indiz dafür, dass der Wunsch nach einer Grundversorgung durch die Bevölkerung nicht mehr bestehe, schrieb die Telekom ans Amt Achterwehr. Deshalb wolle man die Basistelefone abbauen.

Bürgermeister sind einverstanden

Die Bürgermeister der betroffenen Gemeinden können die Planung nachvollziehen. „In Zeiten, wo jeder ein Handy hat, braucht niemand mehr so ein Telefon“, sagt Bredenbeks Bürgermeister Thorsten Schwanebeck (FWB). „Ich habe bei uns noch niemanden daran telefonieren gesehen“, sagt Melsdorfs Bürgermeisterin Anke Szodruch ( CDU).

Das könne aber auch daran liegen, dass das Gerät seit langem kaputt sei. Genau wie das in Achterwehr. „Wegen der Notruffunktion haben wir überlegt, ob es bleiben sollte“, sagt Achterwehrs Bürgermeisterin Anne Katrin Kittmann ( SPD). Aber auch das sei heute nicht mehr nötig.

Bei Notrufen spielen sie kaum eine Rolle

„Öffentliche Fernsprecher spielen bei Notrufen heute eine untergeordnete Rolle“, sagt Kiels Polizeisprecher Matthias Arends. Auch Kriminelle, die unerkannt bleiben wollten und deshalb vor zehn Jahren wegen der Anonymität durchaus auch öffentliche Fernsprecher genutzt hätten, würden das heute nicht mehr tun. Der öffentliche Fernsprecher scheint ausgedient zu haben, zumal Telefonate dort deutlich teurer sind, als mit dem Handy oder vom eigenen Festnetzanschluss.

„Rund 17000 öffentliche Telefonstationen gibt es noch bundesweit“, sagt Telekomsprecherin Stefanie Halle. „In Schleswig Holstein haben wir noch gut 250 Basistelefone“, ergänzt Matthias Gill, der bei der Telekom für die Geräte zuständig ist. Wie viele der Apparate tatsächlich noch funktionieren ,könne er nicht sagen. Wohl aber, dass in diesem Jahr 60 Geräte abgebaut und im kommenden Jahr der Rest verschwinden solle.

Telefonstationen sollen das LTE-Netz erweitern

250 Telefonstationen, das sind die größeren Brüder des Basismodells, die auch einen W-Lan-Hotspot mitbringen und teilweise sogar den Internetzugang an einem eingebauten Bildschirm ermöglichen, sollen in Schleswig-Holstein erhalten bleiben. „Im Rahmen des 5G-Ausbaus im Mobilfunk werden diese sogar noch erweitert, um die Netzabdeckung im LTE-Bereich zu verbessern“, so Gill.

