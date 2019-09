Region Bordesholm - Regenerative Energie: Das ist geplant Das Amt Bordesholm mausert sich zu einer Musterregion der regenerativen Ernergieerzeugung. Zwei Biogas-Kraftwerke sowie der Solarpark an der A 7/A 215 und die 250 Fotovoltaikanlagen auf privaten Dächern in Bordesholm sorgen für eine Stromleistung von 20 Megawatt - das wird sich verdreifachen.

Von Frank Scheer

In Mühbrook entsteht in den nächsten drei Monaten ein neuer Solarpark mit einer Leistung von 9,5 Megawatt. Die Bauarbeiter installierten in dieser Woche die Halterungen für die Module, die in der kommenden Woche geliefert werden. Quelle: Frank Scheer