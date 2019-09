Molfsee

Die Landwirtschaft in Schleswig-Holstein hat in den vergangenen 150 Jahren einen rasanten Wandel vollzogen. Erledigten noch bis zum Zweiten Weltkrieg Pferde als Zugtiere einen Großteil der Feld- und Transportarbeiten, so wurden sie in den 50-er Jahren fast vollständig von Traktoren abgelöst. Schon einige...