Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Rendsburg-Eckernförde liegt am Sonntag bei 3,3 je 100000 Einwohner. Dennoch hat die Behörde die Maskenpflicht im Fußgängertunnel unter dem Nord-Ostsee-Kanal bis Ende Juni verlängert. In der Fußgängerzone in Rendsburg war die Pflicht bereits aufgehoben worden.