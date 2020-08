Am 12. August starten die Erstklässler in den Schulaltag. Für viele ein besonderer Tag, der mit besonderen Erlebnissen verknüpft wird. Immer dabei: eine Schultüte. Die Auswahl ist groß und bunt, der Trend geht aber zum Selbstgestalten, sagt Imke Janneck vom Kaufhaus Renner in Flintbek.