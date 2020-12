Weihnachtsgottesdienst im Kirchenkreis Rendsburg-Eckernförde? Ein einheitliches Vorgehen gibt es nicht. Jede Gemeinde entscheidet für sich. 17 von 33 Kirchen haben ihre Veranstaltungen abgesagt, teilte Propst Sönke Funck am Donnerstag mit. In der Christkirche in Rendsburg gibt es Gottesdienste.