Brügge

Im Kleinen Haus am Marktplatz, das der Kirchengemeinde gehört, werden Ikonen und Bilder sowie Mitbringsel von vielen Reisen des Trios nach Äthiopien, dessen Region Kaffa als Ursprung des Kaffees gilt, gezeigt. 25 Gäste verfolgten die Vernissage, bei der Wolf-Dietmar Szepan an die Anfänge der Äthiopien-Leidenschaft vor gut 20 Jahren erinnerte.

Besuch in Jerusalem weckte Interesse an Äthiopien

Bei einer kirchlichen Reise nach Jordanien und Jerusalem habe man den Erzbischof der orthodoxen äthiopischen Gemeinde dort und die dänische Nonne Abraham kennengelernt. „Im Jahr 2000 reiste Hilke Kunstmann zusammen mit ihrer Tochter Antje zum ersten Mal nach Äthiopien“, berichtete er. Voller Begeisterung von Land und Leute seien sie zurückgekehrt. 2003 war Szepan auch zum ersten Mal vor Ort – seitdem war er weitere sechsmal dort. Auf acht Besuche kann Hilke Kunstmann zurückblicken.

Durch persönliche Kontakte tiefen Einblick bekommen

Durch private Kontakte bekamen sie auch einen besonderen Blick auf die kulturelle Vielfalt und Religionen des Landes. 43,5 Prozent der Menschen sind äthiopisch-orthodoxe Christen, 33,9 Prozent Muslime und 18,6 Prozent Protestanten. „Äthiopien gilt als eines der ältesten christlichen Länder der Welt“, so Szepan. In diesem Zusammenhang erinnerte er auch an das in Addis Abebba ausgestellte Skelett „Lucy“, das 3,2 Millionen Jahre alt sein soll.

Ikonen in Brügge sind sehr farbig

Die Heiligendarstellungen, wie viele der ausgestellten Ikonen auch untermauern, seien in Äthopien „besonders farbig“. Vertraute christliche Darstellungen wie beispielsweise von der Kreuzigung, Einzug in Jerusalem oder der Dreifaltigkeit seien zu sehen. Bunte Figuren prägen die kirchlichen Einrichtungen, die überwiegend den Priestern vorbehalten seien. Gottesdienste, die überwiegend im Freien abgehalten werden, dauerten auch mal zwei bis vier Stunden.

Legenden wurden auch erzählt

Und natürlich sprach Szepan auch über die in Äthiopien gerne erzählte Legende, wonach die äthiopische Königin Saba nach Jerusalem zu König Salomon gereist sein soll und mit ihm Menelik, der Stammvater der äthiopischen Könige, gezeugt haben soll. Menelik soll später selbst nach Jerusalem gereist sein und dort die Bundeslade mit den beiden Tafeln der Zehn Gebote nach Äthiopien entführt haben.

Die Ausstellung ist sonntags von 14 bis 17 Uhr zu sehen.

Mehr aus dem Bereich Rendsburg lesen Sie hier.