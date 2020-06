Keine Corona-Infizierten mehr im Kreis

Rendsburg

Cora von der Heide von der Kreisverwaltung berichtete im wöchentlichen Lagebericht von dem weiterhin positiven Trend in Rendsburg-Eckernförde. Im Kreisgebiet sind von Freitag, 12. Juni, bis Donnerstag, 18. Juni, 18 Uhr, keine neue Infektionen registriert worden. Den letzten Fall einer positiven Testung eines Bürgers aus dem Kreis hat es am 30. Mai gegeben, so Silvia Stieper vom Gesundheitsamt.

Kontrollen in Shishabars

In dieser Woche hat es Kontrollen des Kreises bei den Shisha-Bars Black Lounge und Barbylon ( Rendsburg) und Milianda ( Eckernförde) gegeben. "In allen Bars gibt es Vorkehrungen zur Kontaktvermeidung und Hygienemaßnahmen, vor allem waren Einwegschläuche oder -mundstücke und Belüftungsanlagen vorhanden", teilte Cora von der Heide mit. Aber: "Da ist noch Luft nach oben." Die Kontrolleure hätten Hinweise zur Oberflächenreinigung, Ergänzungen des schriftlichen Hygienekonzeptes, vor allem Desinfektionsmöglichkeiten auf den Toiletten, und zur Verbesserung der Kontaktdatenerhebungen gegeben.

Anzeige

In Eckernförde gab's keine Beanstandungen

Bereits am vergangenen Sonntag hat es in Eckernförde eine Kontrolle von Ordnungs- und -gesundheitsamt sowie Polizei gegeben. Drei Zweier-Teams seien in Innenstadt, am Strand, auf Parkplätzen, in Gaststätten unterwegs gewesen. Die Passantenströme seien an diesem belebten Tag im Fokus gewesen. Die Bilanz: "Bei allen gesichteten Bereichen konnten keine Abstandsunterschreitungen festgestellt werden." Es sind auch kurze Stippvisiten in acht Lokalen, fünf Imbisswagen, zwei Eisdielen und einem Geschäft erfolgt. Warteschlangen mit Abstandswahrung, Aufstellung der Tische und Aufnahme der Kontaktdaten der Gäste wurden überprüft. "Es gab keine Beanstandungen", hieß es.

Weitere KN+ Artikel

Besuch in einem großen Lokal

Im Anschluss der Kontrolle ist von zwei Mitarbeitern des Gesundheitsschutzes noch eine Schwerpunktkontrolle eines Gastronomiebetriebes durchgeführt worden. Da dieses Lokal über 50 Gäste bewirtet, hätte der Gastronom sein existierendes Hygienekonzept nach der Corona-Bekämpfungsverordnung beim Gesundheitsschutz einreichen müssen, so der Kreis. Dieses sei aber am Montag unverzüglich nachgereicht worden. Anderweitige Beanstandungen waren nicht vorhanden.

Nun werden Barbershops kontrolliert

Der Kreis kündigte für die kommenden Wochen eine Überprüfung von Barbershops an. "Gerade bei Dienstleistungen, die am Gesicht des Kunden erbracht werden, besteht eine hohe abstrakte Gefahr für das Übertragungsrisiko des Coronavirus", teilte der Kreis mit.

Weitere Nachrichten aus der Region Rendsburg lesen Sie hier