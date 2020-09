„Dicke Luft“ ist im 1950 gebauten Savoy-Kino in Bordesholm keine Seltenheit. „Wenn die Hütte voll ist, müssen wir aufpassen, dass niemand wegsackt“, so Reinhard Abitz, Vorsitzender des Kinovereins. Die Gemeindevertretung berät am Dienstag über eine energetische Sanierung mit Raumluftkonzept.