Die geplante Sonntagsöffnung im Einzelhandel stößt in Flintbek nicht auf Zustimmung. Imke Janneck vom Kaufhaus Renner wird sonntags ihr Geschäft auf keinen Fall öffnen - weder am Sonntag, 26. April noch am Sonntag, 3. Mai. Unter anderem erhöhe sich ihrer Meinung nach das Ansteckungsrisiko.