Nortorf

Es ist schon ein unheimliches Erlebnis: Familie Struck sitzt im Garten und genießt Kaffee und Kuchen, plötzlich wird die Idylle von einem lauten Summen und Brummen durchbrochen und der Himmel verdunkelt sich kurz. Eine dunkle Wolke ist zu sehen. Ein Schwarm von etwa 30000 Bienen ist auf der Durchreise und fliegt einen Baum im Nachbargrundstück an. Hier lassen sich die Insekten in einer dichten, schwarzen Traube nieder. Irgendwo im Inneren der krabbelnden Masse sitzt die Königin, die von ihrem Volk beschützt wird.

Was für manchen ein Szenario aus einem Alptraum ist, entpuppt sich für Familie Struck als Glücksfall. Schon seit einiger Zeit wollte der Nortorfer Malte Struck unter die Imker gehen. Mit seinem Nachbarn Jens Brettschneider, der Imker ist, hatte Struck bereits abgesprochen, dass er am Ende der Saison einen Ableger von seinen Völkern bekommen kann. Nun hat sich eine neue Gelegenheit ergeben.

Imker muss flüchtigen Schwarm verfolgen

"Wenn ein Volk auszieht, muss der Imker, dem es gehört, den Schwarm verfolgen, ansonsten kann es von anderen Imkern beansprucht werden", erläutert Jens Brettschneider. Da sich weit und breit kein Besitzer zeigt, nutzen die beiden Nortorfer die Gelegenheit, denn Malte Struck hat schon alles für sein eigenes Volk besorgt. Ein Kasten für das Volk mit Rahmen für die Waben steht im Schuppen bereit. Die Vorbereitung dauert nur einige Minuten.

Wachsplatten dienen als Orientierungshilfe

Brettschneider holt einige Wachsplatten aus seinem Bestand. "Die kann man beim Imkereibedarf kaufen", sagt Jens Brettschneider. Die Metalldrähte in den Rahmen werden kurz unter Strom gesetzt, sodass diese sich erhitzen und die Wachsplatten eingesetzt werden können. Der siebenjährige Thore Struck schaut gespannt zu. Nicht jeden Tag kann man Imkern bei der Arbeit zuschauen. "Die Wachsplatten dienen dem Bienenvolk als Orientierungshilfe für den eigenen Wabenbau", erläutert Jens Brettschneider. Danach werden einige der Rahmen in den Kasten gesetzt. Die Vorbereitungen sind abgeschlossen.

Nun wird es noch einmal aufregend – das Volk muss eingefangen werden. Dafür wird die typische Schutzausrüstung angezogen, kurze Klamotten sind nun nicht mehr ratsam.

Bei kaltem Wetter werden die Insekten ruhig

"Das schlechte Wetter macht die Sache etwas einfacher", meint Brettschneider. Durch niedrige Temperaturen und Regen sind die Insekten ruhig und verweilen seit Stunden in einer Traube am gleichen Baum. Durch das Wasser sind die Bienen sehr träge. Da der Schwarm sich an einen Ast geklammert hat, schneiden die Männer den Ast vorsichtig aus dem Baum und transportieren die Bienen so zum Kasten. Dort entfernen sie vorsichtig kleinere Zweige und achten darauf, dass keine Insekten zu Boden fallen.

Schließlich wird der Schwarm noch einmal mit Wasser aus einer Sprühflasche befeuchtet. "Die riechen schon giftig", meint Jens Brettschneider. Wenn ein Schwarm sich verteidigt, wird ein bestimmter Duftstoff produziert. "Damit werden auch Feinde markiert, sodass die Insekten wissen, wenn sie stechen sollen", erläutert der Imker. Durch das Sprühwasser wird dieser Duftstoff zusätzlich gebunden. Abschließend wird der Ast mit den Bienen in den Kasten gesenkt und kurz kräftig geruckelt. Ohne große Probleme purzeln tausende Insekten in ihre neue Heimat.

Bei gutem Nahrungsangebot bleiben die Bienen

Nun kann Neu-Imker Malte Struck die restlichen Rahmen vorsichtig in den Kasten schieben und den Deckel draufsetzen. Schließlich positioniert er das Volk in einem Teil des Gartens, der mit Wildblumen übersät ist, hier sollen die Insekten fortan leben. "Steht der Kasten sicher und es gibt ein gutes Nahrungsangebot stehen die Chancen sehr gut, dass das Volk bleibt", meint Jens Brettschneider.

Thore Struck kann nun kaum abwarten, wie es weitergeht. Das war echt spannend, meint der zukünftige Jung-Imker. Eine spannende Geschichte, die er in der Schule erzählen kann.