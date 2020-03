Eine neue Anordnung der Stände, Verhaltensregeln an vielen Ecken und kreative Lösungen: Der Wochenmarkt in Kronshagen ist am Donnerstag wie so vieles in dieser Zeit vom Umgang mit Corona geprägt. Doch die Kunden sind diszipliniert, und die Händler berichten von viel Betrieb in den vergangenen Tagen.