Rendsburg

Mitten in der Corona-Pandemie und in deren Folge in einer massiven finanziellen Schieflage hat das Kontrollgremium unter dem Vorsitz von Landrat Rolf-Oliver Schwemer die Geschäftsführerin der Imlandklinik am Montagabend freigestellt.

Zuletzt hatte sich die Kritik am Führungsstil von Anke Lasserre zugespitzt. In Teilen der Belegschaft – vor allem innerhalb der Führungskräfte im medizinischen Bereich – waren zudem einzelne Entscheidungen der promovierten Radiologin sehr umstritten, heißt es aus dem Umfeld der Klinik. Es habe an vielen Stellen Defizite in der Kommunikation gegeben.

Neuausrichtung der Imlandklinik in Rendsburg und Eckernförde in der Kritik

Hintergrund dürfte nicht zuletzt der umfassende Neustrukturierungsprozess „Imland 23“ gewesen sein, welcher seit 2019 in mehr als 130 Punkten unter anderem die medizinischen Schwerpunkte der beiden Häuser in Rendsburg und Eckernförde in Teilen neu ausrichten soll.

Bereits im Herbst vergangen Jahres hatten mehrere niedergelassene Ärzte in Eckernförde schwere Vorwürfe gegen die Leitung der Klinik erhoben. Renommierte Fachkräfte aus den Reihen der Ärzteschaft würden „in Scharen“ in andere Kliniken abwandern. Auch sei die Grund- und Regelversorgung am Standort Eckernförde in Gefahr.

Der Newsletter der Holsteiner Zeitung Alles Wichtige aus Rendsburg-Eckernförde und Neumünster. Jeden Montag gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Vorwürfe wurden von Anke Lasserre und Markus Funk zurückgewiesen. Doch der Druck auf die medizinische Geschäftsführerin wuchs weiter und führte nach mehrmaligen Beratungen innerhalb des Aufsichtsrats am Montag schließlich zu ihrer Abberufung.

Imlandklinik: Vertrauensvolle Zusammenarbeit nicht mehr gegeben

Offiziell teilte die Imlandklinik am Abend mit: „Den Beschlussfassungen des Aufsichtsrates gingen intensive Beratungen und Gespräche mit Führungskräften sowie Beschäftigtenvertreterinnen und –vertretern der Imland gGmbH voraus. Als Ergebnis dieser Beratungen ist der Aufsichtsrat zu der Einschätzung gekommen, dass eine vertrauensvolle Zusammenarbeit der Geschäftsführung in der derzeitigen Zusammensetzung mit den Führungskräften und den weiteren Beschäftigten nicht ... gegeben ist.“

Der Aufsichtsrat sehe keine Perspektive, wie diese Basis in der gebotenen Zeit geschaffen werden könne. Für das Gelingen der anstehenden Herausforderungen sei das allerdings eine fundamentale Voraussetzung. Im Jahr nach ihrem Dienstantritt in Rendsburg sei es Lasserre gelungen, das wirtschaftliche Ergebnis der Imlandklinik „kurzfristig zu verbessern und eine Neuaufstellung der Klinik anzuschieben“, so die Klinik. Auch für die Bewältigung der Coronakrise gebühre der bisherigen Chefin Dank seitens des Aufsichtsrats.

Kein Kommentar von Landrat Rolf-Oliver Schwemer

Weder Landrat Rolf-Oliver Schwemer als Chef des Aufsichtsrats noch der Imland-Personalrat wollten sich am Dienstag über die Mitteilung der Klinik hinaus zur Causa Lasserre äußern. Auch Anke Lasserre selbst war nicht für eine Stellungnahme zu sprechen. Ihr Büro in der Imlandklinik hat sie schon geräumt.

Bereits in ihrer Zeit als Geschäftsführerin der Westküstenkliniken (WKK) galt Lasserre als Managerin, die das Unternehmen wirtschaftlich vorangebracht hat. Doch auch in Heide war der Führungsstil der Medizinerin umstritten. Für ihren Wechsel 2018/19 zur Imlandklinik nach Rendsburg wurde jedoch eine andere Sprachregelung gefunden als diesmal. Ihr Vertrag sei auf Wunsch von Dr. Lasserre vorzeitig aufgelöst worden, teilten die WKK damals mit.

FDP fordert Bekenntnis zur Geburtsstation in Eckernförde

Die FDP in Eckernförde greift die Abberufung der Klinikchefin auf und appelliert an die künftige Geschäftsführung, den Standort Eckernförde und dort die Geburtsstation zu sichern. „Beide Standorte müssen gleichberechtigt – unter Einbindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - weiterentwickelt werden“, erklärte Bernd Hadewig, Vorsitzender der Eckernförder FDP-Rathausfraktion.

Neben der Bearbeitung der großen finanziellen Herausforderungen sei es offenkundig notwendig, wieder ein vertrauensvolles Zusammenwirken aller Verantwortlichen im Klinikbereich zu erreichen. Nach der Überwindung der Corona-Krise solle auf Basis des Grundversorgungsauftrages des Kreises ein breites Leistungsspektrum an beiden Klinik-Standorten in Rendsburg und Eckernförde erhalten bleiben.

„Dazu gehöre es insbesondere, die Geburtsstation in Eckernförde im Bestand zu sichern und für die Zukunft gezielt zu fördern“, so die FDP-Rathausfraktion. Für den Erhalt und den bedarfsgerechten Ausbau des Standortes der kreiseigenen Imland-Klinik in Eckernförde müssen klare und verlässliche Perspektiven aufgezeigt werden, so Bernd Hadewig.