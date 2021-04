Bordesholm

Wegen der großen Nachfrage hatte die Klaus-Groth-Apotheke, die bisher einziges offizielles Testzentrum in Bordesholm ist, bereits in der Woche vor Ostern die täglichen Zeiten erweitert. "100 Bürger lassen sich im Moment täglich bei mir auf das Corona-Virus untersuchen", so der Apotheker Burkhard Eisend. Viel mehr sei nicht machbar. Nun kommen mit dem Haus der Kirche der Klosterkirchengemeinde (ab Montag) und dem Sportpark am Moorweg (ab Mittwoch) zwei neue Anlaufstellen dazu.

Standorte sind in Bordesholm gut verteilt

Bürgermeister Ronald Büssow, der sich vor allem für die Errichtung der Station neben der Klosterkirche eingesetzt hat, begrüßte die neuen Möglichkeiten. "Damit stehen in der Region Bordesholm nun drei Testzentren, die von ihren Standorten her im Ort gut verteilt sind, zur Verfügung: Alt-Bordesholm, das Zentrum und der östliche Bereich." Damit werde auch für das gesamte Amtsgebiet ein gutes Angebot geschaffen, betonte Büssow, der auch stellvertretender Amtsdirektor ist.

Überschüsse kommen Jugendarbeit zugute

"Kirche ist dafür da, den Menschen zu helfen", stellte Pastor Thomas Engel heraus. Und wegen der Corona-Pandemie finde im Haus der Kirche momentan nichts statt. Das Angebot am Lindenplatz werde ehrenamtlich von Menschen aus dem medizinischen Bereich, unter anderem von der Ärztin Ulrike Fischer, angeboten, sagte Birte Plate, Vorsitzende des Kirchengemeinderats. Man arbeite mit der Klaus-Groth-Apotheke zusammen. "Alle Überschüsse, die durch die Tests hier anfallen, kommen der Stelle für die Kinder- und Jugendarbeit in der Kirchengemeinde zugute, die sich seit Jahren ausschließlich durch Spenden finanziert."

Kreis gab Haus der Kirche am Freitag frei

Das offizielle Testzentrum im Haus der Kirche habe nichts mit der Teststation des benachbarten Altenpflegeheims Klosterstift zu tun, wo sich Besucher und Mitarbeiter der Einrichtung überprüfen lassen können, erklärte Ulrike Fischer. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde hatte sich am Freitag die Örtlichkeiten im Haus der Kirche angesehen und sie als Testzentrum freigegeben. "Durch aktives Handeln wollen wir auf dem Weg aus der Krise helfen. Das Motto muss lauten: So viel testen wie möglich und so schnell impfen wie möglich", so Plate.

"Wir müssen von den hohen Infektionszahlen runter"

Das ist auch die Intention vom Sportpark am Moorweg, in dem Geschäftsführer Gunnar Miebrodt die derzeit geschlossenen Bowlingbahnen in Testplätze abgetrennt hat. "Klar, momentan ruht der Betrieb hier."

"Mir geht es vordergründig nicht darum, Geld damit zu verdienen, sondern darum, dass wir von den hohen Infektionszahlen runterkommen. Und das funktioniert auch über das Testen", sagt Miebrodt. Auch im SAM kommen hochprofessionelle Antigen-Tests zum Einsatz, er arbeitet mit der Landhausapotheke in Bordesholm zusammen.

Der Eingang zum neuen Testzentrum wird am Rand des Gebäudes sein. "Wir haben die Zuwegung barrierefrei geschaffen", so Miebrodt.

Zur Galerie Im Haus der Kirche und im Sportpark am Moorweg sind Tests möglich.

Diese Termine sind möglich:

Termine im SAM: www.terminland.eu/sam-sportpark (über einen Link auf der Homepage www.sportpark-sam.de wird man weiter geleitet). Mittwoch bis Sonntag 16 bis 20.30 Uhr

Termine im Haus der Kirche: Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Montag und Mittwoch 7 bis 10 Uhr; Dienstag, Donnerstag und Freitag 17 bis 20 Uhr und Sonnabend 15 bis 17 Uhr.