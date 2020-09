Die für April vorgesehene und dann wegen der Corona-Pandemie verschobene Pflanzaktion „500+ Bäume“ der Gemeinde Bordesholm wird am Sonnabend, 7. November, nachgeholt. Lea Brunke, Umwelttechnikerin im Amt, geht von vormittags aus. Vorgesehen sind Pflanzungen an drei Standorten.

Von Frank Scheer