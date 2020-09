Bordesholm

Von 110 Baulücken in Bordesholm sind in den letzten drei Jahren 50 geschlossen worden – die Folge ist eine in Teilen massive Verdichtung. Ein Beispiel ist die Bahnhofstraße 74: Neben den bewohnten drei Mehrfamilienhäusern wird die Hadron AG ein weiteres Gebäude mit zehn Wohnungen für Auszubildende schaffen – der Bauausschuss stimmte am Dienstagabend dem Bauantrag zu, einige Mitglieder aber nur mit Bauchschmerzen. Im Steenredder, der Hauptzufahrt zur Finnenhaussiedlung, soll eine starke Bebauung der Hintergärten mit einen B-Plan besser gelenkt werden.

Mieter werden nur Auszubildende sein

Die Hadron AG aus Negenharrie will mit dem Bau Ende 2021 beginnen. „Obwohl die Corona-Pandemie momentan eine verlässliche Planung erschwert, beginnen die Ausschreibungen in diesem Jahr. Da wir wieder mit Bordesholmer Betrieben bauen möchten, wurde wegen der hohe Auslastung dieser Termin vorgesehen“, betonte Investor Rüdiger Marquardt. Das Gebäude soll zweigeschossig plus Staffelgeschoss werden und zehn Wohnungen mit 29 bis 49 Quadratmeter haben. „Die Firsthöhe ist niedriger als in der Umgebung.“ Mieter sollen nur Azubis aus dem Bordesholmer Land werden. Die Warmmiete für eine rund 35 Quadratmeter große Unterkunft mit 1,5 Zimmern soll bei 250 Euro pro Monat liegen.

"Ein extrem verdichtetes Fleckchen Erde"

Birgit Heinzel ( SPD) ist der neue Komplex ein Dorn im Auge. „Das ist dann ein extrem verdichtetes Flecken Erde. Damit tue ich mich ganz schwer“, betonte sie. Bei der Abstimmung enthielt sie sich. Da für diesem Bereich kein B-Plan existiert, müssen sich Bauherren laut Baugesetz nach Art und Maß der umliegenden Gebäude anpassen. „Man kann das persönlich vielleicht nicht schön finden, aber das Projekt ist rechtens“, so Ausschusschef Jörg Niedersberg ( CDU). Er könne damit aber leben.

Paragraph 34 regelt dort die Bebauung

Über die Auslegung von Paragraph 34, der die Bebauung regelt, gibt es in jeder Gemeinde verschiedene Meinungen. „Als Investoren sind wir dem Institut der deutschen Wirtschaft in Köln gefolgt. Das empfiehlt, im Vergleich zu dem hohen Flächenverbrauch von frei stehenden Ein- und Zweifamilienhäusern, vor allem dichter zu bauen oder aufzustocken“, so Marquardt. „Schön wird das Bordesholmer Azubi-Haus für Menschen mit schmalem Geldbeutel trotzdem.“

Grundsatzdebatte zur Innenverdichtung

Eine Grundsatzdebatte zum Thema Verdichtung entwickelte sich bei diesem Projekt. „Die Innenverdichtung ist uns etwas über den Kopf gewachsen“, meinte Ursula Schulz-Ehleck (Grüne). Geschlafen hätte trotzdem niemand, reagierte Niedersberg. „Wir passen bei Anträgen schon auf.“ Bordesholm sei aber ein attraktiver Ort. Und wenn man eine Bebauung auf dem Veranstaltungsplatz – wie 2017 durch einen von den Grünen initiierten Bürgerentscheid – verhindere, dann habe das Konsequenzen, verdeutlichte er. „Größere Gebäude, die einen Ort verändern.“

B-Plan für Steenredder soll kommen

Eine mögliche Verdichtung im Steenredder will die Gemeinde aber zukünftig verhindern. Erste Pläne für eine Bebauung in den großen Gärten gibt es. Der Planer Oliver Kühle (Büro B2K Kiel) riet der Gemeinde zu einem „einfachen Bebauungsplan“, der innerhalb von zwei Jahren rechtskräftig sein könnte. Mit dem Plan könnten Höhe, Breite, bebaubare Fläche, Fassadenoptik sowie Dachformen geregelt werden. Joachim Schultze ( SPD) betonte: „Wir sollten jetzt Nägel mit Köpfen machen und das als öffentliches Signal aussenden.“ Der Ausschuss empfahl, dass die Gemeindevertretung Ende September den Aufstellungsbeschluss für den B-Plan fassen soll. Eine Veränderungssperre ist noch nicht angedacht.

