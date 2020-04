Corona-Notbetrieb in Kitas läuft gut

Flintbek

Seit Montag, 20. April, gilt in Schleswig-Holstein die erweiterte Notbetreuung in den Kindertagesstätten. Die Neuerung: Berufstätige Alleinerziehende können - unabhängig von ihrem Beruf - die Notbetreuung nutzen. Zusätzlich reicht es aus, dass nur ein Elternteil in einem Beruf der sogenannten kritischen Infrastruktur (wichtige Bereichen für das Gemeinwesen) arbeitet.

Wie wirkt sich diese Erweiterung des Erlasses auf den Alltag in den Kitas aus? "In den ersten Wochen, also seit dem 20. März, hatten wir nur drei bis sechs Kinder in der Betreuung", erklärt Inga Ewers. Seit 2015 lenkt sie die Geschicke der Kindertagesstätte ich und du in der Gemeinde Flintbek.

Flintbek : Notbetrieb erst mit sechs, dann mit 30 Kindern

Vieles hat sie in der Zeit bewegt und angeschoben, unter anderem ist das Thema Nachhaltigkeit ein zentrales Thema in der Kita. Dafür gab es 2019 erstmals die Auszeichnung „Kita 21 – Die Klimaretter“. Die Ruhe in der kinderlosen Zeit hat ihr nicht gefallen. Seit vergangener Woche ist die Zahl der zu betreuenden Kinder angestiegen. "Wir sind inzwischen knapp über 30 Kinder. Inzwischen sind auch wieder alle Mitabeiter in der Betreuung am Start", teilt Ewers mit.

In der Gemeindekita ist Platz für 40 Krippenkinder und 100 Kindergartenkinder. Betreut werden die Kleinen von insgesamt 26 Mitarbeitern aus dem Bereich Pädagogik, dazu kommen noch Reinigungs- und Küchenkräfte."Wir haben in der Betreuung keine Probleme", betont die Kita-Leiterin.

Naturgruppe Wurzelwerk hatte keinen Notbetrieb

Anders sieht es bei der Waldgruppe Wurzelwerk in Molfsee aus. Weder in der ersten Notbetreuung noch in der erweiterten Notbetreuung gab es dort Bedarf. "Das ist fast schade, denn seit dem 20. März haben wir unsere Kids nicht mehr gesehen und betreut", bedauert Olli Zaum, einer der drei Erzieher in der Einrichtung. "Es ist unbefriedigend", fügt er noch hinzu.

Wunderkiste Rumohr hat derzeit fünf Notgruppen

Auch in der Wunderkiste von Rumohr hat man sich an die Corona-Vorgaben angepasst. "Wir haben je nach Bedarf bis zu fünf Notgruppen am Start", erklärt Leiterin Claudia Zimmermann. Pro Gruppe seien fünf Kinder erlaubt. "Die Eltern halten sich ganz verantwortungsvoll an die Vorgaben. Die Kinder werden einzeln gebracht, die Desinfektionsmittel werden vorsorglich genutzt, und es wird auch keine unnötige Zeit in den Räumen der Kita verbracht", lobt Zimmermann.

Da noch nicht alles Personal benötigt wird, wurden Überstunden abgebummelt und viele Arbeiten im Homeoffice erledigt. "Bislang klappt hier alles gut", ist Claudia Zimmermann mit den Abläufen in der Wunderkiste zufrieden.

