Das nächste Areal an der Autobahn 210 soll zur Solarparkfläche werden: Die Hamburger Projektentwickler-Firma Solarwind hat 32 Hektar zwischen Bahngleisen und Autobahn in der Nähe des Melsdorfer Gewerbegebietes im Blick. Die Gemeinde unterstützt das Vorhaben grundsätzlich.

30 Megawatt an der A210 - Melsdorf: Plan für Solarpark vorgestellt

Von Florian Sötje