Molfsee

Im jüngsten Umwelt- und Wegeausschuss standen unterschiedliche Themen auf der Tagesordnung. Eines hatten sie gemeinsam: Es ging dabei um Klimaschutz, Radwege und damit auch um die Attraktivität der Gemeinde. Dazu gehört auch die künftige Zusammenarbeit mit der Sprottenflotte, die beschlossen wurde.

Bei der Wählergemeinschaft UWM hatte man sich zum Thema Attraktivität Gedanken gemacht und einen entsprechenden Antrag formuliert. Unter anderem fordert die UWM, Instandsetzung und Pflege der Spazier-und Wanderwege im Auge zu haben, besonders entlang des Molfsees (unterhalb des Streitbergs). Sie gab dabei die Empfehlung ab, zudem die Stadt Neumünster aufzufordern, das auch im Staatsforst Neumünster einschließlich des sogenannten Bunkerbergs zu machen.

Beschilderung der Wanderwege

"Eine weitere Forderung ist die Beschilderung der Wanderwege mit Ortshinweis und Entfernung, wie es sie im Kieler Stadtgebiet gibt - und das Erstellen einer Wanderwegkarte für das Gemeindegebiet mit Erwähnung von Rast-und Aussichtspunkten", fasste Ausschussvorsitzender Michael Dirks (CDU) die Vorschläge der UWM-Fraktion zusammen.

Gewünscht wurde zudem das Ausweisen der Wanderwege, die auch von Radfahrern genutzt werden dürfen, aber auch die Verbesserung des Angebotes an Radwegen durch Instandsetzung und Pflege. "Der Ausschuss hat die Vorschläge zustimmend begrüßt, da in dem Zusammenhang aber Kosten beispielsweise fehlten, konnten wir den Antrag nicht abschließend beraten."

Radwegekonzept wurde einstimmig angenommen

Die Radwege waren ebenfalls Thema in einem Antrag der Grünen. Ziel sei es, eine Arbeitsgruppe einzurichten, um ein Fahrradwegekonzept für Molfsee zu erarbeiten. "Der Antrag wurde einstimmig angenommen", so Dirks. Darüber freut man sich bei den Grünen. Katja Pelny (Grüne) teilte mit: „Der Fahrradverkehr hat insgesamt zugenommen und soll auch in Molfsee sicherer und attraktiver werden. Den positiven Effekt, den der Radverkehr auf die Lebensqualität und den Klimaschutz hat, wollen wir durch bessere Infrastruktur auch in Molfsee unterstützen."

Jede Fraktion wird zwei Personen in die Arbeitsgruppe entsenden, um gemeinsam die ersten nötigen Schritte für das Konzept zu erarbeiten. Ein Konzept sei einerseits notwendig, um Probleme und Mängel zu erfassen und zu erarbeiten, welche Veränderungen an welcher Stelle notwendig sind, so Pelny weiter. Andererseits gehe es auch darum, Fördermöglichkeiten durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur in Anspruch nehmen zu können.