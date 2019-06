Mühbrook/Brügge

Die Idee mit der Mitfahrbank ist nicht neu und in ländlichen Regionen wie Flensburg sehr verbreitet. Einige Dörfer im Amt Nortorfer Land wie Groß Vollstedt, Timmaspe und Langwedel bieten ihren Bürgern bereits seit Jahren die Chance, an gewissen Standorten von Autofahrern mitgenommen zu werden.

Den Anstoß für die Region Bordesholm hat der Einfelder Stadtteilvorsteher Sven Radestock aus Neumünster gegeben. Das hatte er in einem Rundschreiben an alle Bürgermeister in der Region Bordsholm getan, berichtete Mühbrooks Gemeindechef Wulf Klüver.

Viele Ziele von Mühbrook aus

Benutzer haben in Mühbrook vier Ziele zur Auswahl: Kiel, Bordesholm, Neumünster und Schönbek. Um vorbeifahrenden Autofahrern darauf aufmerksam zu machen, müssen sie eine Hinweistafel mit dem Ortsnamen aus dem einbetonierten Pfahl herausklappen – andere Wünsche ergeben sich dann im Gespräch mit dem Fahrer. „Aus Mühbrook ohne Auto wegzukommen, ist schlecht. Eine Busanbindung, außer dem Schulbus, gibt es nicht“, so Klüver. Die Bank ist übrigens an den Pfahl gekettet, um einem Diebstahl vorzubeugen.

Rückfahrt muss selbst geregelt werden

1000 Euro hat die Gemeinde für Bank und Schildersystem ausgegeben. „Natürlich muss man Glück haben und vielleicht auch etwas Zeit mitbringen, wenn man hier sitzt“, so Klüver schmunzelnd. Das Ganze sei als eine zusätzliche Option aber gut. „Denn viele Mühbrooker nehmen gerne Mitfahrer mit“, schätzt auch Alfred Stange ein. Wer sich über die Mitfahrbank irgendwo hin kutschieren lässt, der muss natürlich dann sehen, wie er zurückkommt. Weder in Bordesholm, noch Neumünster gibt es so etwas.

Brügge plant auch Mitfahrbank

In Brügge soll demnächst ein Bank an der Dorfstraße/Ecke Schmalsteder Weg aufgestellt werden, berichtet Bürgermeister Werner Kärgel. „Wir sind uns noch nicht sicher, welches Ziel-System wir wählen sollen.“ Er hat angeregt, dass amtsweit eine Mitfahrbank-Lösung für alle Orte angeschoben wird. Das geschieht im Hauptausschuss, der am Dienstag, 11. Juni, ab 19 Uhr im Rathaus tagt.

