Leuchtzeichen, Brötchen-Aktionen und eine Fachtagung: Im Kreis Rendsburg-Eckernförde stehen in den kommenden Tagen viele unterschiedliche Aktionen auf dem Programm zum internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Das Programm stellte am Dienstag Kreispräsidentin Dr. Juliane Rumpf vor.