Bauland und Immobilien in und um Rendsburg sind und bleiben knapp. Denn: In der Region werden in nächster Zeit keine größeren Baugebiete für Ein- und Zweifamilienhäuser entstehen. Lediglich am westlichen Ortsrand von Fockbek erschließt ein Unternehmer aus Bielefeld derzeit rund 40 Baugrundstücke.