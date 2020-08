Der Bürgermeisterwahlkampf in Rendsburg kommt in seine entscheidende Phase. Knapp drei Wochen vor der Wahl am 13. September wollen Amtsinhaber Pierre Gilgenast und seine Herausforderin Janet Sönnichsen mit möglichst vielen Wählern sprechen. Am Wochenende gingen die Kandidaten unterschiedliche Wege.